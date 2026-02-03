Размер шрифта
Внук Пугачевой матом высмеял журналистов: «Какие же СМИшники, я не могу!»

Внук Пугачевой Пресняков высмеял СМИ, приписавшие ему роман с директором группы
npresnyakov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внук Аллы Пугачевой, музыкант и актер Никита Пресняков высмеял в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналистов, которые назвали директора его группы его новой возлюбленной.

«Какие же СМИшники [дураки], я не могу! Столько всего можно придумать интересного, но приписать директора моей группы к новой девушке… Это просто браво! Гениально! Победа! Очень смешно!» — сказал он, не стесняясь в выражениях.

В своем обращении артист подчеркнул, что хотел бы видеть в публикациях акцент на его профессиональных достижениях, а не подобные слухи. Он также посоветовал не воспринимать как его новую девушку каждую представительницу женского пола, которая появляется в его Stories.

В конце января Пресняков поделился роликом с незнакомкой, которую Telegram-канал «НеМалахов» назвал его девушкой. На опубликованных в публикации кадрах видно, как Пресняков летит в бизнес-классе вместе со спутницей по имени Лилиана. В роликах певец с иронией жалуется на неудобства перелета — например то, что «нет человека, который за тебя порежет мясо», и надоедливую соседку.

При этом Никита Пресняков не называет Лилиану своей девушкой. Музыкант вовсе не раскрывает, в каких отношениях находится со спутницей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров публично признался в любви к Бузовой.
 
