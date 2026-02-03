Школьники младше 18 лет стали покупать «энергетический» мармелад вместо энергетиков

Школьники, которым нет 18 лет, стали покупать мармелад вместо энергетиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, подростки стали приобретать конфеты, в составе которых есть таурин и кофеин – основные действующие вещества бодрящих напитков.

Как рассказали сами учащиеся, они действительно чувствуют схожий с энергетиками эффект, но одной пачки для этого недостаточно.

Отмечается, что какого-либо возрастного ценза на упаковке нет, только слова о том, что лакомство не рекомендуется употреблять лицам, не достигшим 18 лет. Помимо этого, нигде не указано, что конфеты могут влиять на нервную систему как энергетик.

«Так компания может обходить возрастные ограничения на продажу энергетиков, чтобы не терять прибыль, заработанную на детях», – сообщается в публикации.

По закону, такие лакомства не являются энергетиками. При этом упаковка схожа с тем, как выглядят такие напитки.

Ранее россиян предупредили о катастрофических последствиях употребления энергетиков.