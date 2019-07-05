WP: Трамп раздавил своих противников речью 4 июля

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На страницах The Washington Post обозреватель Марк Тиссен заметил, что «истерика» по поводу выступления президента США Дональда Трампа в День независимости страны была самым глупым «заскоком» с момента его избрания.

Автор замечает, что решение Трампа произнести речь его критики сочли беспрецедентным, хотя он далеко не первый президент страны, который это сделал. В частности речи в этот день произносили Гарри Трумэн, Джон Кеннеди, Рональд Рейган и многие другие. Выступление Трампа «подняло эту традицию на новую высоту». Демократы жаловались, что Трамп политизирует День независимости, но он не сделал ничего подобного.

Вместо этого президент говорил о величии Соединенных Штатов. Он говорил о борьбе за независимость, обеспечении равных прав для женщин и назвал многих великих американцев, в частности Мартина Лютера Кинга, Фредерика Дугласа и Гарриет Табмен. Также он заявил, что американцы установят свой флаг на Марсе, так как для них нет ничего невозможного. Миллионы обыкновенных американцев, наверняка, задавались вопросом, из-за чего накануне выступления Трампа была такая суета. Он произнес глубоко объединяющую речь, в которой отдал должное достижениям страны и мужеству ее мужчин и женщин. Как заключает Тиссен, с каждой минутой Трамп выглядел все более значительным, в то время как его критики казались мелочными и ничтожными.