Лукашенко променял Россию на США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дружба с США является одним из приоритетов внешней политики республики, передает БелТА.

Об этом он рассказал в поздравлении президента США Дональда Трампа с Днем независимости.

«Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Белоруссии», — заявил Лукашенко.

Также он пожелал успехов и благополучия Дональду Трампу, его семье и американскому народу.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики и рассказал ему о братских узах.