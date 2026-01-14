Раскрыто место прощания с ректором МХАТ Игорем Золотовицким

Прощание с заслуженным артистом Российской Федерации, ректором Школы‑студии МХАТ Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

О дате церемонии прощания, уточнили в культурном учреждении, сообщат позднее. Также известно, что Золотовицкого упокоят на Троекуровском кладбище.

Накануне СМИ выяснили, что спектакль «Винни-Пуховские чтения», где актер Игорь Золотовицкий исполнял роль ведущего, отменяли за 1,5 месяца до кончины ректора школы МХАТ. Причиной отмены стало то, что все это время состояние артиста, которого не стало 14 января 2025 году из-за рака желудка, «постепенно ухудшалось».

По информации Telegram-канала Mash, перед кончиной Золотовицкого трижды госпитализировали с проблемами сердца и обострением онкологического заболевания. 10 января 2026 года актер был доставлен в хирургическое отделение.

Золотовицкий родился в Ташкенте 18 июня 1961 года, окончил школу-студию МХАТ. В том же году начал играть в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда» и «Тамада». Через несколько лет актерская группа театра разделилась, и Золотовицкий оказался в коллективе, которым руководил советский и российский режиссер Олег Ефремов. Позже он участвовал в постановках »Борис Годунов», «Самое главное», »№13» , «Изображая жертву» и «Иванов».

С 1989 года он начал преподавать в школе-студии МХАТ актерское мастерство, а с 2013 года стал ректором этой школы.

