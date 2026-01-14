Размер шрифта
Группировка «Север» взяла под контроль Комаровку в Сумской области

МО: российские военные освободили Комаровку в Сумской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Комаровка в Сумской области. Об этом в ежедневном релизе сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, российские силы ликвидировали механизированную, десантно-штурмовую бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области.

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и отряду погранслужбы Украины в районах сел Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора.

В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, два броневика, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, российские войска уничтожили склад горючего и три склада материальных средств.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по позициям украинских войск у границы Курской области. Авторы канала уточняют, что удар с воздуха был нанесен по военным объектам ВСУ в районе населенного пункта Искрисковщина в Сумской области — это село вплотную прилегает к границе Российской Федерации.

Ранее в зоне СВО сбили семь авиационных управляемых бомб.

