В МИД высказались о рисках нахождения россиян в Грузии

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин рассказал, есть ли какая-нибудь угроза для россиян в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Карасина, никакой угрозы для россиян в Грузии пока нет.

«Хорошо, что их пока нет, но они могут возникнуть в любой момент», — добавил Карасин.

Он подчеркнул, что государство должно брать на себя ответственность и делать все, чтобы не пострадали жители России в другой стране.

Ранее сообщалось, что Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).