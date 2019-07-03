Климкин обозначил «красную линию» в ситуации вокруг Донбасса

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что существует «красная нить» по ситуации вокруг Донбасса. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

По словам Климкина, процесс урегулирования ситуации в Донбассе не должен «запустить федерализацию украинской стороны по российскому сценарию».

Он отметил, что при решении ситуации в Донбассе сторонам придется идти на компромиссы.

«И некоторые из этих компромиссов будут сложными», — подчеркнул Климкин.

Ранее сообщалось, что Климкин срочно ушел в отпуск после скандала.