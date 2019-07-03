Зеленский заговорил по-английски и рассмешил канадцев

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении на конференции в Торонто начал говорить на английском языке, однако смог сказать всего несколько слов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, украинский лидер обратился к собравшимся на английском.

«Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все», — сказал Зеленский.

После этого он продолжил говорить на украинском.

Поведение президента вызвало смех у собравшихся в зале.

Ранее Зеленский развенчал миф об ограниченности украинцев.