10 знаменитых людей, страдавших от эпилепсии

26 марта отмечается «Фиолетовый день» — международный день повышения осведомленности об эпилепсии. Идея его проведения принадлежала страдающей этой болезнью 9-летней канадке Кэссиди Меган, которая хотела, чтобы люди с эпилепсией не чувствовали себя изолированными.

Сегодня это заболевание, которое сопровождается опасными судорожными припадками, считается контролируемым, однако даже при лечении эпилепсия может привести к внезапной смерти — врачи называют это SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy). Истории известных людей, жизнь которых унесла эпилепсия, показывают, что болезнь, вне зависимости от эпохи и уровня медицины, остается опасной и непредсказуемой.