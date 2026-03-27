Производители смазочных материалов для автомобилей готовят повышение цен

«Известия»: стоимость моторных масел в ближайшие 2–3 недели вырастет на 5–15%
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

Производители смазочных материалов для автомобилей разослали письма партнерам, сообщив об индексации цен на 5–15%. Об этом пишет газета «Известия».

По прогнозу члена правления Союза автосервисов, заместителя гендиректора «ЕвроАвто» Ильи Плисова, стоимость базовых моторных масел и присадок в ближайшие две-три недели может вырасти на 5–15%. По его словам, цены напрямую зависят от нефти, которая дорожает с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Одна из компаний-производителей уведомила партнеров о повышении цен с 6 апреля. Такое решение там объяснили нестабильной ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов.

Источник издания в нефтяной отрасли заявил, что американо-израильская операция против Ирана привела к удлинению и частичным сбоям в цепочках поставок. Он отметил, что ситуация влияет на стоимость присадок, но их доля в составе моторного масла относительно невелика и они формируют лишь часть конечной цены продукта. Источник газеты не ожидает кратного удорожания самих присадок даже с учетом нарушений глобальных цепочек поставок.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфликт в Иране напрямую угрожает глобальной энергобезопасности и уже нанес ущерб мировой экономике. По ее словам, при дальнейшем затягивании войны на Ближнем Востоке не исключен взлет цен выше $150–200 за баррель.

Ранее в авиаотрасли раскрыли, чем России грозит мировой топливный кризис.

 
