На счету банды — десятки убийств. Прокурор запросил пожизненное для Кости Большого

Прокурор в ходе заседания в Московском областном суде попросила приговорить к пожизненному сроку Константина Пискарева по прозвищу Костя Большой, создавшего банду, совершившую 21 убийство, в том числе главы Сергиева Посада Евгения Душко. Остальных ее участников гособвинение хочет отправить в колонию на сроки от 9 до 25 лет. Что известно о преступлениях одной из самых жестоких и законспирированных банд России 1990-х годов — в материале «Газеты.Ru».

В ходе заседания Московского областного суда прокурор Мадина Долгиева попросила приговорить главу организованной преступной группировки (ОПГ) Константина Пискарева по прозвищу Костя Большой к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу назначить Пискареву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима»,

— заявил гособвинитель.

Кроме того, остальным восьми фигурантам Долгиева запросила наказание от 9 до 25 лет лишения свободы.

По данным газеты «Коммерсантъ», также прокурор попросила конфисковать яхт-клуб «Буревестник», принадлежащего миллиардеру Андрею Бойко и долю бизнесмена Георгия Пирцхалавы в компании «Скайфуд» как «имущество, связанное с преступной деятельностью».

Телеканал РЕН ТВ уточнил, что вместе с Пискаревым на скамье подсудимых оказались Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий Юров и Николай Юров. В списке предъявленных им обвинений убийства (в том числе двух и более лиц, женщин и детей) и покушения на них, бандитизм, незаконный оборот оружия и взрывчатки.

«Из показаний одного из членов банды следует, что Пискарев перед преступлением надевал темную олимпийку с капюшоном и гримировался.

В качестве штаб-квартиры преступники использовали яхт-клуб «Буревестник» на Клязьминском водохранилище. Там Костя Большой жил несколько лет в бывшем железнодорожном вагоне, опасаясь покушений»,

— добавляет вещатель.

Канал также напомнил, что 13 марта коллегия присяжных признала всех девятерых членов банды виновными в 21 убийстве и других преступлениях

Дело Кости Большого

Банда Кости Большого считается одной из самых жестоких и законспирированных ОПГ России эпохи 1990-х — 2000-х годов. По данным следствия, с 1998 по 2011 год ее члены совершили не менее 21 убийства на территории Москвы, Московской области и других регионов. На протяжении двадцати лет группировке удавалось оставаться вне поля зрения полиции.

Преступная карьера Пискарева началась в 1990-м, когда он познакомился в спортзале с членом Ореховской ОПГ Александром Замятиным. Тот быстро взял его в свою «бригаду», приобщив к преступному миру.

В этот же период Пискарев познакомился с Пирцхалавой, который являлся главой холдинга «Балчуг», включавшего банки «Балчуг» и «Объединенный Московский», строительные, торговые и производственные фирмы. Пирцхалава нанял Пискарева в качестве телохранителя и коллектора.

1 февраля 1994 года Замятин и Пискарев участвовали в перестрелке у здания Центрального музея Вооруженных сил в Москве. Бригада Замятина открыла огонь по конкурентам, убив четверых человек. Обоих преступников задержали в тот же день. 3 февраля им предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц», которая предусматривала смертную казнь.

Несмотря на то, что доказательства были весомыми (Пискарева опознали несколько свидетелей), дело трижды направлялось на доследование: двое свидетелей отказались от показаний, четверо «выехали в неизвестном направлении», а у Пискарева появилось «железное алиби». 26 октября 1996 года Костя Большой вышел на свободу «за недоказанностью» . За 925 дней в СИЗО Пискарев расширил криминальные знакомства, накопил опыт и вернулся на свободу уже полностью готовым к самостоятельному лидерству.

После освобождения Пискарев стал соучредителем «Скайфуда» — компании-поставщика питания для пассажиров авиакомпаний. Именно в этот период, в конце 1996 — начале 1997 годов, он начал формировать собственную банду. Базой группировки стал яхт-клуб «Буревестник» на Клязьминском водохранилище, где Костя Большой несколько лет жил в переоборудованном железнодорожном вагоне в окружении охраны, опасаясь покушений.

Первой известной жертвой новой банды стал предприниматель Михаил Степанов, бывший бизнес-партнер Пирцхалавы. Поводом для его убийства 16 марта 1998 года стало требование к банку «Балчуг» о возврате долга в 3 млн рублей. А 2 июля 1998 года пропал без вести заместитель директора «Буревестника» Сергей Кормилин, который противился захвату клуба группировкой.

Позже среди известных жертв банды оказались замминистра юстиции Владимир Постышев, директор Научного центра правовой информации Марат Газизов и майор полиции Роман Маслов.

Самым резонансным преступлением ОПГ стало убийство главы подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко в 2011 году. Градоначальник пытался помешать строительству торгового центра на принадлежащей Пискареву земле в центре города, за что был расстрелян у собственного дома.

Именно эта расправа привела к поимке участников банды. Следователь по делу установил связь между убийством Душко и другими преступлениями, благодаря чему около двадцати уголовных дел были объединены в одно производство. Вскоре был арестован киллер группировки Дмитрий Лупичев по прозвищу Дракон. Он пошел на сделку со следствием и сдал остальных членов ОПГ. В 2016 году участников группировки задержали, а расследование завершили в феврале 2019 года.