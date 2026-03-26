США приостановят удары по энергообъектам Ирана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп: США приостановят удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней
Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты приостановят удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней, до 6 апреля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что принял данное решение в связи с запросом правительства Ирана.

«Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны Fake News Media и других, они идут очень хорошо», — заявил Трамп.

До этого специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что шансы на заключение соглашения с Ираном есть, если в Тегеране объективно оценят складывающуюся ситуацию.

Газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист раскрыл истинную цель переговоров США с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!