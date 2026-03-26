США приостановят удары по энергообъектам Ирана

Соединенные Штаты приостановят удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней, до 6 апреля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что принял данное решение в связи с запросом правительства Ирана.

«Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны Fake News Media и других, они идут очень хорошо», — заявил Трамп.

До этого специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что шансы на заключение соглашения с Ираном есть, если в Тегеране объективно оценят складывающуюся ситуацию.

Газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики.

Ранее журналист раскрыл истинную цель переговоров США с Ираном.