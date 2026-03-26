Правила денежных переводов изменятся 1 апреля. Кого коснутся изменения

В Минфине заявили, что новые правила не затронут переводы между физлицами

Новые правила оформления банковских переводов, которые начнут действовать 1 апреля, коснутся только предпринимателей и организаций, разъяснили в Минфине. Как объяснили эксперты, предпринимателям при отправке денег на банковскую карту придется указывать информацию об оказанных услугах и проданных товарах. При этом ошибки в заполнении полей могут привести к просрочке уплаты налогов.

Кого коснутся новые правила

Обновленные правила банковских переводов, которые вступят в силу с 1 апреля, затронут только бизнес и организации, обычных переводов между людьми они не коснутся. Такое разъяснение дали в пресс-службе министерства финансов России.

«Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами»,

— говорится в заявлении ведомства.

В Минфине уточнили, что поправки устанавливают правила заполнения реквизитов переводов только для перечисления средств в бюджет государства, то есть налогов, сборов и штрафов, а также платежей на казначейские счета.

Что изменится 1 апреля

Как объяснила РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили, изменения правил переводов будут носить технический характер и нужны, чтобы «помочь усовершенствовать национальную платежную систему и обеспечить ее соответствие международному стандарту».

«Теперь в реквизитах плательщика нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам — полностью фамилию, имя и отчество»,

— раскрыла эксперт.

Индивидуальным предпринимателям придется указывать не только полное имя, но и правовой статус, а самозанятым, нотариусам и другим людям, занимающимся частной практикой, — еще и вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Кроме того, в поле «назначение платежа» необходимо будет « давать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг , номера и даты договоров, товарных документов», уложившись в 210 символов.

Еще из нововведений — появится новый реквизит «фактический плательщик». Его потребуется заполнять, если деньги от имени компании или организации отправляет ее представитель, например, бухгалтер.

«В таком случае нужно указать данные плательщика, его ИНН или код причины постановки на учет или полное имя физлица», — добавила Валишвили.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что обновленные правила важны для «защиты средств» от злоумышленников.

«К сожалению, преступники очень здорово приспособились к упрощенной системе, когда не все (дополнительные реквизиты платежей — «Газета.Ru») указывалось», — сообщил депутат.

Аксаков также заверил, что изменения являются техническими и не затронут обычные переводы граждан.

Чем нововведения грозят бизнесу

Юрист платформы «Консоль» Александр Поштак в разговоре с газетой «Известия» предупредил, что ошибки при указании информации о переводах по новым правилам могут приводить к «некорректной идентификации платежа»:

«Прежде всего, возрастает вероятность ошибок при заполнении платежных документов. Некорректно указанные данные — от ФИО до ИНН — могут привести к зависанию платежа или его возврату».

Как подчеркнул эксперт, это может приводить к просрочкам по уплате налогов и к начислению пеней.

Налоговая будет следить за платежами

24 марта председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал «Российской газете», что Центробанк будет анализировать информацию о переводах денег, которые могут указывать на незаконную предпринимательскую деятельность или скрытые доходы, и передавать сведения в налоговую службу.

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получат возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств », — сообщил юрист.

Замруководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова добавила, что россиянам, которые ведут бизнес, но не платят налоги, придется легализоваться. В качестве одного из вариантов она предложила им оформить статус самозанятого.