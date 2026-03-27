Посольство России в Румынии рассказало об украинских минах в Черном море

Все морские мины, дрейфующие в водах Черного моря, были установлены Украиной. Об этом заявили в посольстве РФ в Румынии, комментируя недавние слова главы минобороны этой европейской страны Раду Мируцэ о том, что у Бухареста якобы «есть опыт разминирования морских мин Российской Федерации в Черном море».

В дипмиссии подчеркнули, что дрейфующие морские мины в акватории Черного моря имеют исключительно украинское происхождение и к России никакого отношения не имеют, о чем хорошо осведомлены специалисты румынского оборонного ведомства.

Как отметили в посольстве, еще в марте 2022 года ФСБ России предупреждала о том, что 420 морских якорных мин первой половины XX века были размещены ВМС Украины на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за штормов тросы, соединяющие эти бомбы с донными якорями, оборвались. После этого мины начали свободно перемещаться в западную часть Черного моря и в пролив Босфор.

В январе 2024 года минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В турецком военном ведомстве отмечали, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

Ранее Румыния обезвредила мину на побережье в Черном море.