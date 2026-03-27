Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Посольство России в Румынии рассказало об украинских минах в Черном море

Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Все морские мины, дрейфующие в водах Черного моря, были установлены Украиной. Об этом заявили в посольстве РФ в Румынии, комментируя недавние слова главы минобороны этой европейской страны Раду Мируцэ о том, что у Бухареста якобы «есть опыт разминирования морских мин Российской Федерации в Черном море».

В дипмиссии подчеркнули, что дрейфующие морские мины в акватории Черного моря имеют исключительно украинское происхождение и к России никакого отношения не имеют, о чем хорошо осведомлены специалисты румынского оборонного ведомства.

Как отметили в посольстве, еще в марте 2022 года ФСБ России предупреждала о том, что 420 морских якорных мин первой половины XX века были размещены ВМС Украины на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за штормов тросы, соединяющие эти бомбы с донными якорями, оборвались. После этого мины начали свободно перемещаться в западную часть Черного моря и в пролив Босфор.

В январе 2024 года минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В турецком военном ведомстве отмечали, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

Ранее Румыния обезвредила мину на побережье в Черном море.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!