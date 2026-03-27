В Пулково ввели временные ограничения на фоне атак дронов

Губернатор Дрозденко: над Ленобластью сбили два БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона в канале в Max.

«Силами ПВО над Ленобластью сбито 2 БПЛА», — написал глава области.

Также в Росавиации в канале в Max заявили, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 26 марта в Пулково временно ограничивали прием и выпуск самолетов. Меры были введены в 1:11 и действовали чуть больше полутора часов.

В это время в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти предупреждали местных жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Вскоре средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 дронов над Киришским районом региона. В промзоне Ленобласти были зафиксированы повреждения. В 3:53 воздушная опасность в регионе была отменена.

Ранее рейс, летевший из Хургады в Петербург, экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
