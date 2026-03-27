Врач рассказал о заменяющих гастроскопию исследованиях

В ряде случаев гастроскопию может заменить гастропанель — анализ крови. Об этом aif.ru рассказал профессор, д.м.н. Михаил Корякин.

В публикации отмечается, что гастропанель можно использовать как скрининг. При отсутствии жалоб анализ может помочь выявить группы риска, а в некоторых случаях — отложить гастроскопию. Гастропанель позволяет косвенно оценить уровень кислотности, выявить ранние признаки атрофии слизистой и проконтролировать лечение инфекции.

До этого нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков перечислил тяжелые последствия, вызываемые бактерией Helicobacter pylori.

Миф, что бактерия не лечится, Симаков объяснил неправильной диагностикой и особенно неправильным контролем. Так, по его словам, при гастроскопии делают быстрый уреазный тест (когда кусочек слизистой кладут на тест-панель), получают «плюс», человек проходит лечение, а дальше вместо корректных тестов идет сдавать кровь на антитела или снова делает гастроскопию.

