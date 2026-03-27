Синоптик назвала российские регионы, где больше всего снега

Большие сугробы остаются в Нижегородской и Пензенской областях, Марий Эл
Высокие сугробы остаются в российских регионах, в том числе в европейской части страны. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

В европейской части РФ снежный покров остается в Приволжском федеральном округе — Нижегородская область и восток ЦФО (от 30 до 50 см). В Пензенской области — до 78 см. В Чувашии и Марий Эл местами до 68 см, рассказала синоптик.

По ее словам, много снега в Татарстане, Башкирии, в Пермском крае, в Кировской области — от 30 до 70 см. В Ненецком округе от 20 до 55 см. Высокий снежный покров сохраняется в Сибири, за исключением республики Алтай, где снег активно тает.

До метра снега зафиксировано в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, за исключением крайних юго-западных районов. В Красноярском крае высота снежного покрова 50–60 см. В Якутии местами до 65 см.

Самые большие сугробы на побережье Хабаровского края — около 150 см — и в горах Камчатки — 180 см.

26 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву могут вернуться снег и холода перед Пасхой.

Ранее сообщалось, что погода в Москве опережает календарь почти на месяц.

 
