Лавров высказался о снятии санкций с России

Лавров: Россия не обсуждает вопросы о снятии незаконных санкций, их для нас нет

Москва не обсуждает вопросы о снятии антироссийских санкций, поскольку они незаконны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью France Télévisions.

«Они не существуют для нас, как и для наших добросовестных, добропорядочных партнеров», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, рестрикции со стороны США, Великобритании и Евросоюза абсолютно нелегитимны, поэтому российская сторона вправе их не выполнять.

Лавров также выразил непонимание государств, которые вынуждены следовать санкциям.

26 марта президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности введенных в отношении Российской Федерации санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций (ООН).

В этот же день президент США Дональд Трамп решил продлить действие антироссийских санкций, которые были введены после начала российско-украинского конфликта. Кроме того, американский лидер продлил ограничения в отношении РФ, введенные еще в 2021 году.

Ранее Канада ввела новые санкции против России.