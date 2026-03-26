Стало известно, с чем связано дело экс-журналиста «Коммерсанта» Соловьева

Дело на бывшего журналиста «Коммерсанта» Соловьева связано с Фондом Карнеги

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело в отношении бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева связано с его участием в деятельности Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно установлено, что Соловьев сотрудничал с Фондом Карнеги - организацией, включенной в перечень неправительственных, чья деятельность признана нежелательной в России», — заявил собеседник агентства.

26 марта сообщалось, что Савеловский суд Москвы заочно арестовал Соловьева по делу об участии в нежелательной организации.

В этот же день стало известно, что Соловьев был объявлен в розыск по уголовной статье. Журналист работал в газете «Коммерсантъ» с 2020 по 2024 год.

В марте МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Ивана Колпакова. Основанием стала статья Уголовного кодекса.

В декабре прошлого года основательницу издания «Медуза» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима по делу о нежелательной организации.

Ранее главному редактору и продюсеру Baza продлили домашние аресты по делу о даче взяток.