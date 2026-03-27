СМИ сообщили, что иранские военные получили начиненные взрывчаткой консервы

Иранские силовики из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получили начиненные взрывчаткой консервы с тунцом. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на иранские СМИ.

В материале говорится, что иранское полувоенное ополчение «Басидж» в провинции Фарс получило стандартные армейские пайки с консервированным тунцом, но внутри находились замаскированные взрывные устройства, и при попытке их открыть банки начали взрываться. Основным снабженцем формирования является холдинг «Этка», находящийся под управлением минобороны республики. У него есть собственные бренды, напрямую связанные с продовольствием для силовых структур: в частности, Delnoosh (включая консервированного тунца).

После первых сообщений об этом КСИР фактически остановил внутреннюю систему продовольственного снабжения и предупредил военных о том, что нельзя использовать консервы из текущих партий, пишет kp.ru.

Причастным к этому считают Израиль, который в 2024 году провел операцию против группировки «Хезболла» в Ливане, заминнировав сотни пейджеров, которые использовали члены группировки для скрытой связи. Это событие называют одной из самых масштабных и технологически сложных операций спецслужб в современной истории.

Ранее Израиль атаковал единственный в Иране центр разработки подлодок.

 
