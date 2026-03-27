В Кремле прокомментировали запрет МОК на участие трансгендеров в женском спорте

Песков: запрет на трансгендеров в женском спорте — победа здравого смысла

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) участвовать в женских соревнованиях является проявлением здравомыслия. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Считаем», — заявил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за изменениями политики МОК и считают ли такое решение победой здравого смысла.

26 марта Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях во всех женских дисциплинах, которые проводятся под эгидой организации.

Это правило начнет действовать с летних Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.

Изначально о подобном решении заявила глава МОК Кристи Ковентри 10 ноября 2025 года. Решение было принято после проведения научного исследования, представленного медицинским директором МОК доктором Джейн Торнтон.

Действующая политика МОК позволяет международным федерациям самостоятельно устанавливать критерии допуска. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) и Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) уже ввели аналогичные ограничения для трансгендерных спортсменок.

