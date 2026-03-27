Большинство россиян не хотят дружить с начальниками даже ради роста зарплаты

Большинство (64%) россиян не хотят дружить с руководством, даже если это приведет к повышению зарплаты. При этом половина опрошенных признает, что такие отношения способны положительно сказаться на карьерном росте, а более трети (36%) готовы пойти на этот шаг ради увеличения дохода. Так, респонденты рассчитывают на прибавку в 10–20% (24%) или 20–30% (21%) к зарплате.

Это показало исследование аналитиков сети сервисных офисов SOK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Взаимоотношения и общая атмосфера действительно играют важную роль на работе не только в отношениях с руководителем. Так, 37% опрошенных считают, что дружелюбная обстановка повышает комфорт и эффективность трудовой деятельности. Из основных преимуществ респонденты выделяют возможность попросить помощь у коллег без формальностей (28%), легкую и продуктивную среду (26%), взаимовыручку (23%), обмен знаниями и опытом (22%) и более простую систему согласования задач и отгулов (20%).

Однако 29% опрошенных полагают, что лучше сохранять профессиональное общение без дружбы, а 21% негативно относятся к близким отношениям на работе. Почти треть респондентов (29%) думает, что так нарушаются профессиональные границы и становится сложнее отделять личное от профессионального, а 22% уверены, что возрастает риск несправедливости и злоупотребления положением. Более того, дружеская коммуникация с коллегами может мешать трудовой деятельности или создавать дискомфорт: иногда трудно отказаться от просьбы — 32%, тяжело выдерживать профессиональную дистанцию в необходимый момент — 28%, появляется фаворитизм — 24%, возникает сложность с оценкой вклада каждого в работу — 20%.

Больше всего россиян на рабочем месте раздражает фраза «мы одна семья» и нехватка обратной связи от руководителей: так ответила почти четверть (23%) респондентов. Также недовольство вызывает отсутствие поддержки от коллег и перегруженность совещаниями и звонками — по 22%, при этом 16% устают от необходимости «читать мысли» коллег, а 10% — от постоянного присутствия в рабочих чатах.

Примечательно, что четверть опрошенных (26%) испытывает тревогу при общении с коллегами несколько раз в неделю. Более редкое напряжение, пару раз в месяц, ощущают 23%, практически никогда — 22%, а почти каждый день — 19%.

