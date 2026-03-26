Трамп обнаружил, что Киева участвовал в заговоре против него. Чем это грозит Украине

Президент США Дональд Трамп опубликовал ссылку на материал портала Just The News, в котором утверждается, что власти Украины пытались вмешаться в американские выборы 2024 года. Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Разведка США перехватила переговоры членов украинского правительства, в которых

обсуждался план по перенаправлению миллионов долларов американских налогоплательщиков, выделенных на развитие чистой энергетики в раздираемой конфликтом стране (Украине — «Газета.Ru»), на поддержку кампании по переизбранию Джо Байдена (экс-президента США — «Газета.Ru»)»,

— пишет издание со ссылкой на доклад.

Также по данным портала, директор национальной разведки США Тулси Габбард только недавно узнала о существовании перехваченных записей. После этого она попросила бывших сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) проверить подлинность переговоров и выяснить, следует ли передать материалы ФБР для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, подчиненные Габбард не обнаружили сведений о том, что содержимое переговоров расследовалось во время нахождения Байдена у власти.

Также утверждается, что в заговоре с целью перенаправления денег было замешано само USAID . Считается, что ныне ликвидированное агентство контролировалось представителями Демократической партии.

Для сокрытия нецелевого расходования средств планировалось заключить контракты с двумя субподрядчиками, добавляет Just The News:

«План включал в себя подробности того, как субподрядчиков планировалось финансировать американскими компаниями, так что отследить, как бы расходовались средства, было бы сложно. Кроме того, они хотели заключать контракты, которые было бы сложно проверить. Таким образом, большая часть американского финансирования оказалась бы перенаправлена на избирательную кампанию Джо Байдена без возможности точно отследить, откуда поступили эти средства ».

Пост Трампа и переговоры по Украине

Украинский портал «Страна» обращает внимание, что публикация Трампом материала Just The News фактически является первой после долгого перерыва критикой в адрес украинских властей. На фоне конфликта американского лидера с Демократической партией США обвинения в сотрудничестве Киева с этой политической силой «выглядят особо тяжкими», добавляет издание.

«Сам факт перепоста Трампом свидетельствует о его сильном раздражении в отношении украинских властей, которое прорывается в последнее время все чаще»,

— пишет «Страна».

Причина этого раздражения, считают журналисты, заключаются в том числе в отказе президента Украины Владимира Зеленского выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из контролируемых районов ДНР ради заключения мирного договора с Россией. Для принуждения Киева к уступкам Трамп может принять «политические меры», добавляет издание:

«Если публикация Just The News — не фейк, то расследование описанной там схемы может стать одним из инструментов такого давления. Хотя и без этого инструментов у Вашингтона достаточно (например — прекращение передачи развединформации и полный «стоп» по поставкам оружия)».

Позиция Трампа

Сам Дональд Трамп неоднократно опровергал звучащие в США обвинения в том, что Россия якобы вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году, в результате которых он впервые возглавил Белый дом. Так в 5 февраля 2026 года в интервью телеканалу NBC он заявил, что доклад о попытках Москвы повлиять на результаты голосования оказался фальсификацией.

Кроме того, еще в 2019 году американский президент утверждал, что именно Украина попыталась вмешаться в выборы, чтобы помешать ему занять президентское кресло.