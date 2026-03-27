Лжеагент Disney предлагал женщинам сняться в фильме в обмен на секс

В Австралии лжеагента Disney обвинили в вовлечении в детскую проституцию
В Австралии выдвинули обвинения против местного жителя, который предлагал женщинам сняться в фильме Disney в обмен на секс. Об этом сообщает ABC.

57-летнего Джерарда Вамадевана арестовали после того, как в полицию поступило заявление о мужчине, выдававшем себя за агента по подбору персонала известной студии и предлагавшем ложные карьерные возможности в обмен на секс-услуги.

Как рассказали в полиции Нового Южного Уэльса, его обвинили в преступлениях, связанных с подделкой документов, преследованием и запугиванием, а также вовлечением в детскую проституцию.

На суде Вамадеван заявил, что знакомился с молодыми женщинами через интернет, платил за их обеды, пил с ними кофе и ужинал.

«Мне было одиноко, и я искал компанию. Я выбрал неправильный путь. Моя эрекция больше не улучшается», — добавил он.

Вамадеван ранее уже отбывал тюремный срок за аналогичные преступления — в 2022 году он выдавал себя за кастинг-агента популярного телеканала и делал телефонные звонки сексуального характера 46 разным женщинам.

В суде он также заявил, что на момент совершения предыдущего преступления злоупотреблял алкоголем, но теперь якобы избавился от вредной привычки. Кроме того, Вамадеван пожаловался на необходимость содержать дочь-студентку, обращение «как с террористом» при аресте и уже начатое гражданское разбирательство с Disney. Исходя из этого, судья решил выпустить мужчину под залог с обязательством явиться в полицейский участок.

Ранее в США суд присяжных признал известного актера и шоумена Билла Косби виновным в изнасиловании 54-летней давности.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
