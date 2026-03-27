Археологи обнаружили, что древние жители Подмосковья варили ягоды калины в горшках с рыбой

Международный коллектив ученых, включающий исследователей Института истории материальной культуры РАН, провел масштабное изучение кулинарных традиций охотников-собирателей Северной и Восточной Европы. Оказалось, что древние люди, жившие рядом с Москвой, систематически варили ягоды калины вместе с пресноводной рыбой, об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ИИМК РАН.

Долгое время представления о питании древнего человека были смещены в сторону белковой пищи — рыбы и мяса, остатки которых хорошо определяются химическими методами. Однако растительная компонента не менее важна для всеядного организма, и тем не менее ученые не могли точно установить, какие компоненты растительной пищи ели люди древности.

Международному коллективу ученых удалось заполнить этот пробел благодаря синергии методов: высокоточной микроскопии и органического анализа липидов. С помощью этих подходов они изучили 85 образцов нагара с 13 археологических памятников торфяниковой стоянки Замостье 2 (находится в 100 км к северу от Москвы, на берегу реки Дубна).

«Базовым объектом для отработки методики стала стоянка Замостье 2. Именно на ее материалах мы обратили внимание на включения, видимые невооруженным глазом, которые оказались остатками ягод калины», — рассказала заведующая экспериментально-трасологической лабораторией ИИМК РАН Ольга Лозовская.

Благодаря проделанной работе археологи поняли: растительная пища не была случайным дополнением к мясо-рыбному рациону. Люди эпохи мезолита и неолита целенаправленно выбирали определенные виды растений и даже их части. Так, в Верхневолжском регионе (к нему относятся земли Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областей) и на Балтике зафиксировано устойчивое кулинарное предпочтение: ягоды калины систематически варили в горшках именно с пресноводной рыбой. Это подтверждено и микроскопией, и наличием специфических растительных маркеров в сочетании с липидами рыбы.

Следует отметить, что калина горчит при пережевывании, однако при варке горечь уменьшается. Этим объясняется, почему остатки этой ягоды всегда соседствовали с фрагментами костей и чешуи рыбы. Вероятно, древние люди готовили рыбный суп, приправленный ягодами. Такое блюдо не только насыщало, но и обладало ярким необычным вкусом.

Ранее была названа группа гипертоников, у которых риск инсульта и инфаркта выше.