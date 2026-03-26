В отношении премьера Словакии Фицо начато уголовное расследование

В Словакии начато расследование против Фицо из-за остановки поставок Украине
Словацкая оппозиция обвинила в госизмене премьер-министра страны Роберта Фицо, полиция начала расследование. Об этом сообщил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») Бранислав Грёлинг.

Уголовную жалобу подала словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» (SaS).

Оппозиция обвиняет премьера в государственной измене и других преступлениях из-за его решения прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину из-за перекрытия нефтепровода «Дружба». По мнению оппозиционеров, это решение наносит ущерб интересам Словакии и может расцениваться как саботаж.

Полиция Словакии начала расследование по данной жалобе. Дело передано в региональную прокуратуру Братиславы.

Жалоба стала крупнейшей в истории страны — к ней присоединились более 13 тыс. граждан.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что магистраль была повреждена в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

Ране премьер Словакии рассказал, как ошибки Зеленского испортили отношение ЕС к нему.

 
