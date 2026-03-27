SHOT: взрывы слышны в Выборгском, Кировском и Колпинском районах Ленобласти

Украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют Ленинградскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По его информации, взрывы были слышны в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. По предварительным данным канала, силы ПВО перехватили около 20 воздушных целей.

Аэропорт Пулково закрыт на фоне атаки.

26 марта Telegram-канал Mash заявил, что власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России.

Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря, пишет Mash. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее ВСУ в ходе атаки на Херсонскую область повредили крупнейший в Европе элеватор.