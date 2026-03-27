В Польше ввели пособие для алкоголиков

В Польше алкоголики получили право на ежемесячное пособие
В Польше алкоголикам предоставили право на ежемесячное пособие. Об этом сообщил РИА Новости представитель Управления социального страхования (ZUS) республики.

«Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие», — сказал он.

По словам собеседника агентства, размер выплаты зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом. Как уточнил представитель ZUS, ежемесячная сумма пособия составляет 1971 злотый ($530,8 ) брутто — в случае полной нетрудоспособности. В случае частичной нетрудоспособности выплата будет достигать 1478 злотых ($398) брутто.

Собеседник агентства отметил, что для получения такого пособия недостаточно просто заявить о своем алкоголизме, а необходимо представить медицинские документы, содержащие информацию о соответствующем диагнозе и попытках лечения.

Также он заявил, что управление рассчитывает, что на выплаты «алкогольного пособия» будет ежегодно выделяться около 50 млн злотых (порядка $13,5 млн).

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна публично признался в проблемах с алкоголем.

