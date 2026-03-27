Пол Маккартни выпустит первый за пять лет сольный альбом

Британский музыкант и экс-участник группы Beatles Пол Маккартни анонсировал первый за пять лет сольный альбом «Парни с Данжен-лейн». Об этом говорится в сообщении на сайте артиста.

18-й студийный альбом Маккартни записывал по большей части самостоятельно, как и в дебютном альбоме «McCartney» 1970 года. В песнях артист поделится воспоминаниями о фронтмене Beatles Джоне Ленноне и своей родной улице Фортлин-роуд.

«Я жил в районе под названием Спик — это довольно рабочая местность. У нас почти ничего не было, но это не имело значения, ведь люди вокруг были замечательные, и можно было не замечать, как мало имеешь», — рассказал музыкант .

Сейчас улица Данжен-лейн упирается в аэропорт имени Джона Леннона.

