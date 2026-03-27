Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Пол Маккартни выпустит первый за пять лет сольный альбом

Philip Brown/Reuters

Британский музыкант и экс-участник группы Beatles Пол Маккартни анонсировал первый за пять лет сольный альбом «Парни с Данжен-лейн». Об этом говорится в сообщении на сайте артиста.

18-й студийный альбом Маккартни записывал по большей части самостоятельно, как и в дебютном альбоме «McCartney» 1970 года. В песнях артист поделится воспоминаниями о фронтмене Beatles Джоне Ленноне и своей родной улице Фортлин-роуд.

«Я жил в районе под названием Спик — это довольно рабочая местность. У нас почти ничего не было, но это не имело значения, ведь люди вокруг были замечательные, и можно было не замечать, как мало имеешь», — рассказал музыкант .

Сейчас улица Данжен-лейн упирается в аэропорт имени Джона Леннона.

В ноябре Пол Маккартни выпустил немую песню в знак протеста против ИИ.

Ранее Сэм Мендес показал первые кадры из четырех байопиков о музыкантах группы The Beatles.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!