Постпред РФ оценил сроки возобновления переговоров между США и Ираном

Ульянов: сроки переговоров США и Ирана неясны, нужно дождаться развития событий
Не стоит пытаться угадать сроки переговоров США и Ирана, нужно дождаться развития событий. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

По его словам, от Вашингтона и Тегерана поступает крайне противоречивая, даже взаимоисключающая информация по поводу сроков и условий для возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

«Поэтому разумно, на мой взгляд, не пытаться «гадать на кофейной гуще» и подождать дальнейшего развития событий, которое должно принести больше ясности относительно перспектив», — сказал Ульянов.

На этой неделе газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран ответил на «мирный план» США.

 
