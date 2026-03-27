«Прошли успешно». Что известно о переговорах депутатов Госдумы с членами конгресса США

В Вашингтоне завершилась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двухсторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Также рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая.

В Вашингтоне впервые за 12 лет состоялась встреча депутатов Госдумы России с членами конгресса США. Как сообщил РИА Новости посол РФ Александр Дарчиев, она прошла позитивно.

«Переговоры прошли успешно», — объявил дипломат.

По его словам, встреча продемонстрировала существование надежды на восстановление диалога между законодательными органами. Дарчиев добавил, что российская делегация 27 марта продолжит переговоры с представителями американских властей.

О чем говорили делегации

Высоко отозвались о результатах встречи и сами члены российского парламента. Так, зампред Госдумы Борис Чернышов утверждает, что сторонам уже удалось достичь хороших результатов. По его словам, представителям Москвы удалось «донести свою позицию, донести правду» до американских коллег.

По словам депутата Вячеслава Никонова, «встреча прошла лучше, чем ожидалось». Более того — уже обсуждается ответный визит членов конгресса в Москву, а именно решаются вопросы состава делегации и возможной даты приезда, отметил политик. В разговоре с ТАСС Чернышов уточнил, что рассматривается вариант участия представителей США в праздновании Дня Победы .

Как заявил РИА Новости глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, встреча являлась «тестовым этапом восстановления двустороннего диалога» после его прекращения предыдущей американской администрацией. Он раскрыл, что делегация Госдумы прибыла в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, с которой они поддерживают контакты.

Сама Луна также назвала встречу первым шагом в возобновлении диалога: «Очевидно, что, представляя две величайшие ядерные державы мира, мы обязаны перед человечеством и нашими гражданами обеспечить, чтобы мир был на первом месте во всем, что мы делаем. И, как вы знаете, президент [США Дональд] Трамп очень открыто заявлял о своем желании установить мир».

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова рассказала ТАСС, что в ходе встречи заявила о необходимости обеспечения допуска российских спортсменов к предстоящей к Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Предложила она и провести церемонию открытия с участием Трампа и президента РФ Владимира Путина — по ее словам, это стало бы «серьезным сигналом миру». В ответ Луна пообещала обсудить с американским президентом вопрос допуска российских спортсменов.

Кроме того, политики обсудили возможность проведения товарищеских матчей по хоккею и футболу между сборными России и США, сказала Журова РИА Новости. Не исключена и организация соревнований по гольфу, «потому что Трамп сам играет в гольф».

Среди поднимавшихся в ходе встречи тем оказался и украинский конфликт, поведала Журова ТАСС:

«Мы очень открыто поговорили. Были реально острые вопросы, не только, кстати, от демократов, но и от республиканцев на встрече. Но при остроте этих вопросов, конечно, по Украине эти вопросы были, по тому, что регулировать этот конфликт».

Она уточнила, что члены конгресса выступали за установление диалога Москвы и Киева, в котором стороны смогли бы «найти точки соприкосновения и полезность, в том числе друг друга, в решении этого конфликта». Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность проведения расследования вопроса, на что были потрачены выделенные США Украине деньги.

Наконец, по словам Журовой, члены парламентов РФ и США проработают возможность создания в американском конгрессе группы по связям с российскими коллегами, чтобы контакты проходили «на системной основе». Среди других обсуждавшихся тем, указала депутат, затрагивались вопросы культуры и возобновления студенческих обменов.