Первая девушка Бонда стала жертвой аферы

Первая «девушка Бонда» из фильмов о приключениях вымышленного суперагента стала жертвой аферы. О том, как мошенники обманули 90-летнюю швейцарскую актрису Урсулу Андресс, написало издание The Guardian.

Актриса рассказала, что некоторое время назад заметила постепенное истощение своих активов, переданных в доверительное управление.

«Меня намеренно выбрали жертвой. Восемь лет мне льстили и манипулировали мной. Мне безжалостно лгали, злонамеренно и преступно используя мое доверие», — жаловалась прессе она.

Андресс подала жалобу в швейцарскую полицию. Главным подозреваемым был Эрик Фреймонд, экс-управляющий активами из Женевы, до этого оказавшийся в центре аналогичного скандала в связи с наследником модного дома Hermès Николя Пуэшем.

Следствие пришло к выводу, что Фреймонд пользовался активами Андресс, инвестируя в низколиквидные ценные бумаги и проводя финансовые операции, некоторые из которых были направлены на приобретение произведений искусства на имя жены. Истинная стоимость произведений и их местонахождение остаются неизвестными. Делом занялось также управление по борьбе с мафией во Флоренции — во время расследования у мужчины нашли связи с Италией и инвестиции в элитный комплекс недвижимости в Тоскане.

Судья предварительного следствия Флорентийского суда распорядился конфисковать активы на сумму всей незаконно полученной прибыли, составляющую около €20 млн.

В 2025 году Фреймонда нашли без признаков жизни, но несмотря на кончину главного подозреваемого, дело остается нераскрытым. Адвокат Фреймонда отрицает все обвинения, а его нотариус признал себя виновным в сокрытии профессиональной тайны.

Актриса Урсула Андресс получила известность после съемок в фильме «Доктор Ноу» 1962 года с Шоном Коннери в роли суперагента Джеймса Бонда.

