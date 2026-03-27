В России зарплаты продолжают расти даже у массовых специалистов

Глобальные изменения не обходят стороной и рынок России. Технологии и искусственный интеллект повышают ценность дефицитных навыков, снижая спрос на рутинные задачи, рассказал «Газете.Ru» Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group.

«По сути, интеллектуальные системы уже могут заменять линейного сотрудника, который ранее проверял качество произведенной партии или программировал front-end часть программного обеспечения», — объяснил он.

Однако в отличие от Запада, где зарплаты на массовых позициях в лучшем случае остаются стабильными, а чаще снижаются, в России доходы растут вне зависимости от уровня квалификации, рассказал Родионов.

«Для этого есть два драйвера — необходимость скорейшего импортозамещения и рекордно низкая безработица», — заявил он.

В результате получается, что в IT-отрасли зарплаты младших специалистов растут, хоть и медленнее остальных (около 20% в год).

«С одной стороны, это связано с переизбытком новых специалистов, а с другой — с тем, что ИИ уже может выполнять базовые задачи в программировании», — пояснил эксперт.

Самый быстрый рост наблюдается среди специалистов среднего уровня (35% в год). Их дефицит особенно остро ощущается в продуктовой и корпоративной разработке, где простои недопустимы.

«В промышленности в 2024–2025 годах темпы роста зарплат квалифицированных рабочих стали сопоставимыми или выше, чем у программистов. Это связано с тем, что риск простоя или брака обходится дороже, чем затраты на оплату труда. Поэтому работодатели платят больше за умение поддерживать производство в рамках стандартов», — пояснил Родионов.

При этом спрос на массовые и линейные позиции снижается, так как их заменяют технологии автоматизации: компьютерное зрение, автоматические дозаторы, роботизированные комплексы и другие инновации.

«Изменения этого тренда в ближайшие 5–10 лет, по нашему мнению, это не произойдет, поскольку технологии автоматизации пока дороже уровня оплаты труда специалистов», — резюмировал специалист.

