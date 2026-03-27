Можно ли подбирать контактные линзы по рецепту для обычных очков, рассказал оптик

Оптик Мансурова: линзы нельзя подобрать, отняв 0,25 диоптрии от рецепта на очки
Распространенное мнение о том, что нужно отнять 0,25 диоптрии от рецепта на очки — всего лишь миф, заявила собеседница «Газеты.Ru» медицинский оптик-оптометрист федеральной сети офтальмологических клиник 3Z Наталья Мансурова.

«Рецепт на обычные очки не подходит для покупки контактных линз и может служить лишь примерным ориентиром. Для контактных линз нужен отдельный подбор и отдельный рецепт. Отличие в том, что контактная линза «сидит» прямо на глазу, а линзы очков находятся на расстоянии от роговицы (обычно около 12 мм). Из-за этого меняется эффективная оптическая сила линзы, и степень «минуса» или «плюса» в случае рецепта на очки не всегда совпадает с рецептом на контактные линзы», — отметила специалист.

При этом часто можно столкнуться с советом отнять 0,25 диоптрии от рецепта на очки. Однако Мансурова уверяет: это миф.

«Иногда разница действительно бывает 0,25 диоптрии, но это не универсальное правило. Пересчет зависит от исходной силы глаза, знака (+/-), а при астигматизме — еще и от цилиндра/оси. В целом пересчет чаще становится значимым при рецептах примерно от +/-4,00 диоптрий и выше, а при меньших значениях сферической коррекции нередко пересчет вообще не нужен», — рассказала оптик.

Кроме силы (Power/SPH), в рецепте на контактные линзы обязательно указываются параметры, которых нет в рецепте на очки: как минимум базовая кривизна (BC), диаметр (DIA), а также материал линзы. Это важно не только для зрения, но и для безопасной посадки линзы на глаз.

«Ориентироваться нужно не на «-0,25», а на полноценный подбор контактных линз у офтальмолога/оптометриста: оценку роговицы, слезной пленки, примерку пробной линзы, проверку центровки и подвижности линзы, а затем контроль зрения и комфорта. Только после этого выдается корректный рецепт именно на контактные линзы», — заключила специалист.

