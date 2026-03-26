МИД Турции отреагировал на атаку на ее танкер с российской нефтью

МИД Турции: атака на танкер в Черном море нарушает международное право
Нападение на турецкий танкер Altura в Черном море, который перевозил российскую нефть, является нарушением международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, сообщает пресс-служа его министерства.

По его словам, турецкая сторона с большой обеспокоенностью относится к данной атаке. Это и подобные нападения, происходящие в пределах исключительной экономической зоны Турции в Черном море и нарушающие международное право, «представляют серьезную угрозу для жизни, имущества, судоходства и экологической безопасности в регионе», отметил дипломат.

Также он сказал, что Анкара «оставляет за собой право принимать необходимые меры в рамках международного права для защиты экономических интересов и деятельности республики в регионе».

26 марта в Черном море атаковали турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, перевозивший 140 тыс. тонн российской нефти марки Urals. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что удар по судну, вероятно, был нанесен безэкипажным катером — причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести танкер из строя. Он также отметил, что атака может быть связана с конфликтом на Украине.

По данным сервиса Marinetraffic, судно шло из Новороссийска в Стамбул. Инцидент произошел в Черном море в 24 км от входа в пролив Босфор. В результате взрыва были повреждены капитанский мостик и машинное отделение. Экипаж Altura, состоящий из 27 граждан Турции, не пострадал.

