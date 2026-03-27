Атакованное судно село на мель у берегов Ирана

Атакованное в Ормузском проливе судно село на мель у иранского острова Кешм

Шедшее под флагом Таиланда грузовое судно Mayuree Naree, которое ранее было атаковано в Ормузском проливе, село на мель у иранского острова Кешм. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, инцидент произошел в акватории населенного пункта Рамчах, находящегося в южной части Кешма.

Информации о состоянии команды судна или возможной эвакуации членов его экипажа пока нет.

11 марта военные Ирана нанесли удары по суднам Express Rome под флагом Либерии и Mayuree Naree, пытавшимся пересечь Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.

Ранее сообщалось, что Иран может перекрыть еще один важнейший пролив из-за США.