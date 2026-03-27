Атакованное судно село на мель у берегов Ирана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Атакованное в Ормузском проливе судно село на мель у иранского острова Кешм
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Шедшее под флагом Таиланда грузовое судно Mayuree Naree, которое ранее было атаковано в Ормузском проливе, село на мель у иранского острова Кешм. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, инцидент произошел в акватории населенного пункта Рамчах, находящегося в южной части Кешма.

Информации о состоянии команды судна или возможной эвакуации членов его экипажа пока нет.

11 марта военные Ирана нанесли удары по суднам Express Rome под флагом Либерии и Mayuree Naree, пытавшимся пересечь Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.

Ранее сообщалось, что Иран может перекрыть еще один важнейший пролив из-за США.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!