Церемония вручения «Оскара» переедет из Голливуда

Церемония вручения «Оскара» переедет из театра Голливуда в центр Лос-Анджелеса
Церемония вручения кинопремии «Оскар» с 2029 года будет проводиться на новом месте. Она переедет из театра Dolby в Голливуде на концертно-театральную площадку Peacock в комплексе LA Live в центре Лос-Анджелеса, сообщает организатор премии, Американская академия кинематографических искусств и наук, и компания AEG, управляющая площадкой.

По информации издания, срок действия соглашения академии с нынешней площадкой истечет в 2028 году, в связи с чем первая начала сотрудничество с компанией AEG. Новый договор предусматривает переезд кинопремии в принадлежащий компании Peacock Theater.

До этого сообщалось, что церемонию вручения кинопремии «Оскар» перестанут показывать на телевидении, с 2029 года ее будут транслировать на YouTube. Церемония вручения премии, включая репортажи с красной дорожки, закулисные материалы и многое другое, будет доступна в прямом эфире и бесплатно более чем двум миллиардам зрителей по всему миру на YouTube, а также подписчикам YouTube TV в США.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о главных итогах «Оскара-2026».

 
