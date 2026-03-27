В МИД рассказали о переговорах с Афганистаном о привлечении мигрантов

МИД РФ: привлечение афганских мигрантов обсуждается на экспертном уровне
Россия и Афганистан ведут переговоры на экспертном уровне о привлечении афганских трудовых мигрантов для покрытия дефицита кадров. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

Ранее об обсуждении этого вопроса сообщал посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

«Конкретных договоренностей пока не достигнуто, хотя профильные контакты по данному вопросу осуществляются», — сказал Кабулов.

Он добавил, что РФ в переговорах руководствуется положениями российского миграционного законодательства и экономической целесообразностью.

В декабре специальный представитель президента РФ по Афганистану заявлял, что Россия пока не может массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана. По его словам, существуют риски того, что при ненадлежащем контроле потока мигрантов в нем могут оказаться «самые разные элементы, включая и деструктивные».

Ранее в Индии заявили о готовности увеличить поток рабочих в Россию.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
