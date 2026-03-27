Более 20 вылетов отменили из аэропорта Пулково

Почти 20 самолетов, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы

Порядка 20 самолетов, следовавших в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы после введенных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В публикации отмечается, что 26 рейсов были задержаны на вылет более чем на два часа, 21 вылет был отменен.

«Всего ушло на запасной — 19 бортов», — заявили в пресс-службе.

Аэропорт Пулково закрыт на фоне атаки.

26 марта Telegram-канал Mash заявил, что власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России.

Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря, пишет Mash. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее ВСУ в ходе атаки на Херсонскую область повредили крупнейший в Европе элеватор.