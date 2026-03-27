27 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 марта деятели и поклонники сценического искусства празднуют Всемирный день театра. В России профессиональный праздник у машинистов поездов и представителей войск национальной гвардии. Ценители крепких напитков сегодня могут поднять бокалы в честь Международного дня виски. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 марта

* Всемирный день театра

История театра берет начало в глубокой древности с первобытных обрядов и ритуалов. Из мистерий и празднеств родился зрелищный вид искусства, роль которого в мировой культуре трудно переоценить. Всемирный день театра отмечается с 1961 года по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО.

В честь праздника проводятся фестивали, выставки, творческие встречи с актерами и режиссерами и церемонии награждения деятелей сцены. В этом году впервые пройдет Всероссийская акция «Ночь театрального искусства». В Москве состоится традиционная «Ночь театров».

* День войск национальный гвардии РФ

Военнослужащие, сотрудники и гражданский персонал Росгвардии сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. Он отмечается с 2017 года и сохраняет преемственность с Днем внутренних войск МВД России, который праздновали в этот день ранее.

Дата исторически связана с указом Александра I о создании Инспекции внутренней стражи — предшественницы современных войск правопорядка. Он был подписан императором в 1811 году. Решение положило начало формированию воинских подразделений, отвечающих за «охранение тишины и спокойствия в государстве».

В праздник проходят торжественные церемонии, возложение венков к памятнику Александру I в Александровском саду в Москве, а также к мемориалам и могилам бойцов, погибших при выполнении служебного долга. Отличившимся военнослужащим вручают государственные и ведомственные награды, присваивают очередные звания.

* День машиниста в России

Этот праздник, который отмечают в последнюю пятницу марта, появился в системе РЖД недавно — в 2023 году. С инициативой выступили делегаты V слета машинистов.

Первым машинистом в России принято считать профессора Франца Антона фон Герстнера — именно он управлял паровозом на открытии Царскосельской железной дороги в 1837 году. Сегодня на российских магистралях трудятся свыше 150 тысяч машинистов и их помощников.

* Международный день нефролога

Сегодня профессиональный праздник у специалистов, которые занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек. Первые описания почечных болезней встречались еще в трудах Гиппократа и древнеегипетских папирусах. Но в отдельную специальность нефрология выделилась только в 1960-х годах.

В современном мире заболевания почек занимают шестое место по уровню смертности — по данным ВОЗ, от них страдают более 850 миллионов человек, в России — свыше 15 миллионов. У праздника нет официального статуса, но его широко отмечают в медицинском сообществе.

* Международный день виски

У этого напитка богатая история. Слово «виски» происходит от гэльского uisge beatha — «вода жизни» . Так шотландские монахи в XV веке назвали дистиллят, который они получали из ячменя. По легенде, технология перегонки была заимствована у европейских алхимиков, но именно на Британских островах напиток обрел свой характер. В Шотландии виски делают из ячменя и сушат солод над торфяным дымом — это придает напитку знаменитый привкус. В Ирландии виски перегоняют трижды, делая его более мягким. Позже традицию подхватили в Америке и Японии, где появились свои школы приготовления напитка. В Международный день виски ценители проводят дегустации, посещают виски-бары и мастер-классы, а производители устраивают специальные мероприятия.

Какие праздники отмечаются 27 марта в других странах

Праздник цветения сакуры — Япония. Сакура — главный культурный символ Японии, олицетворяющий быстротечность, хрупкость и красоту. Она расцветает во второй половине марта. Согласно прогнозам, в 2026 году фаза полного цветения (манкай) в Токио приходится как раз на 27 марта. Чтобы полюбоваться уникальным явлением, в Японию съезжаются тысячи туристов.

День виагры — США. В этот день в 1998 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило выпуск препарата «Виагра» для лечения эректильной дисфункции. Событие стало революционным в медицине и дало повод для неофициального праздника.

Национальный день терьера — Великобритания. Праздник объединяет любителей этой группы пород и рассказывает о знаменитых терьерах — от героев войны до кинозвезд. Дата выбрана не случайно: в списке Кеннел-клуба английский клуб собаководства, крупнейшая в Великобритании организация 27 признанных пород терьеров.

Завершение недели древнеиндийского эпоса «Рамаяна» — Индия. В конце марта в Индии завершаются торжества, посвященные одному из величайших древнеиндийских эпосов — «Рамаяна». Празднование длится девять дней и символизирует победу добра над злом. В эти дни проводятся театрализованные представления, которые иллюстрируют ключевые эпизоды жизни царевича Рамы.

Религиозные праздники 27 марта

* День иконы Божией Матери Феодоровская

Согласно преданию, Феодоровскую икону Богородицы написал апостол Лука. Ее история неразрывно связана с Россией. 27 марта 1613 года именно перед этим образом призвали на царство Михаила Федоровича — первого государя из династии Романовых. С тех пор икона стала родовой святыней царской семьи. В память о том событии и был установлен праздник.

Позже возникла традиция: когда немецкие принцессы выходили замуж за русских великих князей и принимали православие, они получали отчество Федоровна — в честь Феодоровской иконы.

* День памяти преподобного Венедикта Нурсийского

Святой Венедикт (в латинской традиции — Бенедикт) родился в итальянском городе Нурсия в 480 году. Родители отправили его учиться в Рим, но юношу удручала безнравственная жизнь большого города. Тогда он решил посвятить себя монашеству. Со временем вокруг него собрались ученики. В 529 году Венедикт основал на горе Кассино первый в Европе монастырский орден — орден бенедиктинцев. Составленный им устав стал образцом для западного монашества.

Преподобный Венедикт почитается как католической, так и православной церковью. В России его вспоминают сегодня, а на Западе — 21 марта и 11 июля. Святой считается небесным покровителем Европы.

27 марта Православная церковь также чтит память: • святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси;

• благоверного великого князя Ростислава (в Крещении Михаила) Мстиславича Киевского;

• святого Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святого Амадора Португальского, отшельника;

• святую деву мученицу Августу Тревизо;

• святого Геласия, епископа Арма;

• преподобного Иоанна Прозорливого, египетского затворника;

• святого мученика Филета и иже с ним

и других.

Народные праздники и приметы 27 марта

* Венедиктов день, или Скотник

Церковь в этот день чтит память преподобного Венедикта Нурсийского. А в народе праздник получил название «Скотник» — в этот день особое внимание уделяли домашней скотине. Крестьяне верили, что в это время животные обретают магическую силу. Можно нашептать на ухо корове или лошади заветное желание — и оно обязательно сбудется. Было принято тщательно почистить хлев и конюшни, привести в порядок сбрую. Ходила поговорка: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Чтобы уберечь скот от порчи, наши предки проводили специальные обряды и читали заговоры.

Также день считался благоприятным для избавления от пьянства. В народе верили, что самый надежный способ исцелить больного от «зеленого змия» — добавить в спиртные напитки святую воду, сохраненную с Крещения.

* Приметы

Гром в этот день сулит урожайный год.

Корова плохо доится — к непогоде и холодам.

Если куры громко кудахчут — быть ссоре в семье.

Если корова отказывается от воды — будет дождь.

Какие исторические события произошли 27 марта

* 1111 год — русское войско во главе с Владимиром Мономахом разбило половцев на реке Сальнице.

* 1330 год — основан Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь в западной части Костромы.

* 1793 год — Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

* 1841 год — в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.

* 1878 год — русский механик-самоучка Федор Блинов подал заявку на получение патента на «вагон с нескончаемыми рельсами» — первый в мире гусеничный трактор.

* 1944 год — в рижском гетто гестаповцы расстреляли 40 евреев, в Каунасе убито около 2 тысяч евреев.

* 1953 год — в СССР объявлена широкомасштабная амнистия.

* 1958 год — Никита Хрущев стал председателем Совета Министров СССР.

* 1964 год — великое Аляскинское землетрясение унесло жизни 118 человек.

* 1977 год — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. На взлетной полосе столкнулись два авиалайнера, погибло 583 человека.

* 1990 год — в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.

* 2011 год — Россия перешла на постоянное летнее время.

Дни рождения и юбилеи 27 марта

* В 1196 году родился Святослав Всеволодович — великий князь владимирский.

* В 1744 году родился граф Алексей Мусин-Пушкин — государственный деятель, историк, археограф, нашедший «Слово о полку Игореве».

* В 1839 году родилась Вера Лядова — русская певица и балерина, звезда канкана.

* В 1845 году родился Вильгельм Конрад Рентген — немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии.

* В 1863 году родился сэр Генри Ройс — английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce.

* В 1871 году родился Генрих Манн — немецкий писатель и общественный деятель.

* В 1881 году родился Аркадий Аверченко — русский писатель-сатирик и юморист, драматург, театральный критик.

* В 1886 году родился Сергей Киров — советский государственный и политический деятель.

* В 1894 году родился Лев Зильбер — советский микробиолог, вирусолог, иммунолог, эпидемиолог, онколог, создатель советской школы медицинской вирусологии.

* В 1927 году родился Мстислав Ростропович — виолончелист, дирижер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии «Грэмми».

Кто отмечает дни рождения

* 76 лет исполняется Тони Бэнксу — английскому рок-музыканту, автору песен, клавишнику группы Genesis.

* 65 лет исполняется Никите Джигурде — актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, исполнителю песен.

* 64 года исполняется Кристофу Лангену — немецкому бобслеисту, двукратному олимпийскому чемпиону.

* 63 года исполняется Квентину Тарантино — американскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, обладателю двух «Оскаров» и четырех «Золотых глобусов».

* 58 лет исполняется Алике Смеховой — актрисе театра, кино и телевидения, телеведущей, писательнице, заслуженной артистке РФ.

* 57 лет исполняется Мэрайе Кэри — американской певице, автору песен, музыкальному продюсеру.

* 43 года исполняется Василию Кошечкину — российскому хоккеисту, вратарю, заслуженному мастеру спорта России, олимпийскому чемпиону 2018 года.

* 40 лет исполняется Мануэлю Нойеру — немецкому футболисту, вратарю, чемпиону мира 2014 года.

* 39 лет исполняется Полине Гагариной — эстрадной певице, автору песен и композитору, фотомодели, актрисе.