Почему красноярский губернатор огрызнулся на пострадавших, объяснили в пресс-службе

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева прокомментировала ситуацию с главой региона Александром Уссом, который огрызнулся на слова пострадавшей от наводнения жительницы Канска. Об этом она написала на страницу в фейсбуке.

По ее словам, видео, на котором Усс огрызается на вопрос местной жительницы, «не отражает реального разговора и вырвано из контекста».

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди», — написала Уляшева.

Ранее в Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться.

До этого стало известно, что жительница Канска поинтересовалась у губернатора, что будет с дорогой, если ее размоет в результате наводнения, и пришлют ли за жителями города вертолеты. Глава региона жестко ответил женщине, посчитав, что она «качает права».