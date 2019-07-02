Жена провинившегося Климкина оказалась приближенной Зеленского

Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент Владимир Зеленский планирует привлечь к дисциплинарной ответственности, Мария Михайленко оказалась главой департамента внешней политики администрации президента. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

В приемной департамента подтвердили эту информацию.

Отмечается, что она занимает должность заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции — руководителя департамента внешней политики.

На этом посту Михайленко была и в годы правления Петра Порошенко.

Ранее Климкин не сообщил о полученной от российской стороны 25 июня ноте по поводу освобождения украинских моряков. После инцидента глава МИД ушел в отпуск.