На Урале семью пенсионеров-инвалидов выгнали из квартиры на лестничную клетку

В Челябинске пожилых супругов с инвалидностью выгнали из собственной квартиры. Об этом сообщает издание 31tv.ru со ссылкой на родственницу потерпевших.

По данным издания, все произошло в преддверии вторых майских праздников. В квартиру пенсионеров пришли приставы и выгнали пару на лестничную площадку.

«Натурально вышвырнули за дверь. Сосед по площадке простынку дал. Мы расстелили ее и сутки спали», — поделился потерпевший.

По словам жены собеседника СМИ, ее толкнули так, что она ударилась головой и едва не потеряла сознание.

Супруги утверждают, что жилья их лишили без законных оснований: они якобы выплатили ипотеку и проценты, но затем у них поменялся банк, с которым надо было перезаключить договор, но пара отказалась это делать. Согласно решениям судов первой инстанции, квартира была в залоге у банка и, когда на счет перестали поступать платежи, недвижимость продали на аукционе.

После публикации в СМИ приставы временно отменили решение по выселению пары, семья вернулась домой, прокуратура проводит проверку.

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