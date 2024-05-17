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Гурцкая о муже: «Ничего не предвещало беды»

Певица Диана Гурцкая вспомнила день, когда ее мужа не стало

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Диана Гурцкая рассказала о том дне, когда ее мужа Петра Кучеренко не стало. Об этом исполнительница вспомнила в программе «Судьба человека».

«Ничего не предвещало беды. Он человек жизнерадостный, любил жить, радовал окружающих. Это принять и понять сложно. Никогда не забуду этот вечер, когда сердце будто вниз опустилось. Это состояние у меня по сей день», — призналась Гурцкая.

Она считает, что все могло бы пойти по-другому, будь она рядом с супругом. Певица заявила, что ее до сих пор беспокоят последние мысли мужа: боялся ли он или чувствовал боль.

«Говорят, что время лечит. Но это высказывание банально — время ничего не лечит. Оно просто учит жить без него», — заявила певица.

Гурцкая добавила, что никому не пожелает того, что пережила и до сих пор переживает ее семья.

Певица и Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин. Сейчас он учится в Гнесинском музыкальном училище. Гурцкая не раз признавалась в интервью, что в браке они с супругом всегда шли на компромиссы. Мужчины не стало 20 мая 2023 года. Ему стало плохо в самолете. Врачи заявили, что у Кучеренко была сердечная недостаточность.

Ранее стали известны условия домашнего ареста для врачей из клиники Хайдарова.

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