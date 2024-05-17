В Одессе произошел взрыв

Взрывы произошли в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрыве в Одессе», — уточнили в публикации.

Данные о взрыве подтвердил и мэр города Геннадий Труханов. Он написал в своем Telegram-канале, что в городе «слышен взрыв».

«Будьте в безопасных местах», — призвал мэр местных жителей.

Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены включились в 15:15. Кроме того, в красную зону на карте тревог попали Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Харьковская и Сумская области Украины.

Накануне воздушная тревога в Харьковской области продлилась рекордные 14 часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.