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ВСУ использовали более 90 боеприпасов для обстрелов Белгородской области

Гладков: ВСУ использовали минимум 92 снаряда для обстрелов Белгородской области

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Настоящий Гладков/Telegram

Украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород, Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Красногвардейский и Краснояружский районы. Кроме того, прилеты снарядов зафиксированы в Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах.

По словам Гладкова, в Корочанском районе на территории фермерского хозяйства образовалась воронка диаметром около метра.

«Обошлось без последствий. Силами полиции организована охрана территории, ожидается приезд взрывотехников», — отметил глава региона.

Губернатор обратил внимание, что более 30 домов и несколько автомобилей также получили повреждения при обстрелах. В Шебекино снаряд повредил бункер сельхозпредприятия, предназначенный для хранения сырья.

В вторник, 14 мая, Белгородская область подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Обстрелы Белгородской области
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