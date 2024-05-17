Избившего до смерти певицу группы Una мужчину арестовали

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу Артема Табачука, который избил до смерти солистку группы Una Анастасию Котову, минимум до 15 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов города Санкт-Петербурга».

По данным следствия, партнер Котовой 15 мая находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Тверской в городе Колпино вместе с исполнительницей. Он нанес ей менее 15 ударов в голову и туловище из-за «личных неприязненных отношений». Повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Табачука задержали 16 мая, а также предъявили обвинения по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчина признал свою вину.

До этого сообщалось, что Табачук сам позвонил в 112, плакал в трубку и не отвечал на вопросы. Telegram-канал «Mash» сообщал, что мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

О том, что девушки не стало, подтвердили на официальной странице Una в социальной сети «ВКонтакте».

Анастасия Котова пела в составе Una с 2005 года. Последний концерт женщины прошел два года назад.

Ранее Путин выразил соболезнования семье художника Андрияки.