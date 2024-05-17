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Избившего до смерти певицу группы Una мужчину арестовали

Суд Петербурга арестовал забившего до смерти солистку группы Una Артема Табачука

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Группа Una/VK

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу Артема Табачука, который избил до смерти солистку группы Una Анастасию Котову, минимум до 15 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов города Санкт-Петербурга».

По данным следствия, партнер Котовой 15 мая находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Тверской в городе Колпино вместе с исполнительницей. Он нанес ей менее 15 ударов в голову и туловище из-за «личных неприязненных отношений». Повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Табачука задержали 16 мая, а также предъявили обвинения по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчина признал свою вину.

До этого сообщалось, что Табачук сам позвонил в 112, плакал в трубку и не отвечал на вопросы. Telegram-канал «Mash» сообщал, что мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

О том, что девушки не стало, подтвердили на официальной странице Una в социальной сети «ВКонтакте».

Анастасия Котова пела в составе Una с 2005 года. Последний концерт женщины прошел два года назад.

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