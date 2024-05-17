Россия за неделю взяла 12 населенных пунктов под Харьковом

Российские военные группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) страны за неделю взяли 12 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным министерства, в течение последних семи дней были взяты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое и Красное.

Также под контролем военных страны теперь находятся Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

В ведомстве уточнили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Судя по карте, которую российское Минобороны публиковало в своих соцсетях, оборона Украины в этом регионе сосредоточена вокруг главного города области — Харькова.

17 мая французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон заявил, что продвижение военных России в Харьковской области стало неожиданным для всех. По его словам, трудно сказать, был ли Вашингтон в курсе наступления российских военных.

Президент России Владимир Путин сообщал, что у РФ на сегодняшний момент нет планов по взятию Харькова.

По его словам, действия ВС России в Харьковской области направлены на создание «санитарной зоны», что позволит остановить обстрелы Белгородской области.

Ранее стало известно о панике ВСУ из-за наступления российских войск под Харьковом.