Минобороны РФ назвало количество уничтоженных морских дронов ВСУ за неделю

Вооруженные силы РФ с 11 по 17 мая уничтожили 40 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские ракетные войска и артиллерия за минувшую неделю уничтожили четыре украинских вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на складе хранения. Кроме того, ВС РФ удалось поразить дивизион американских зенитных ракетных комплексов Patriot на территории Украины. Также под удар российских ракет попали «склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов», отметили в Минобороны.

17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении десятков морских и воздушных дронов у берегов города.

В середине марта сообщалось, что на кораблях Черноморского флота ВМФ России появятся новые огневые точки, оснащенные пулеметами для борьбы с морскими беспилотниками.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения морских беспилотников ВСУ в Черном море.